Geen goede hulp voor kinderen met dyscalculie

Wat is dyscalculie?

Dyscalculie is veel minder bekend dan dyslexie; daar heb je vast weleens van gehoord. Toch lijkt het best op elkaar. Alleen heb je bij dyslexie moeite met lezen en schrijven, en bij dyscalculie met cijfers en getallen. Rekenen dus. De hersenen van kinderen met dyscalculie zijn bij rekenen minder actief dan bij anderen. Hoe dat komt, is niet duidelijk. Wel dat je ermee geboren wordt.