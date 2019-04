Limburg gaat toch geen wasberen afschieten

Het plan van de provincie Limburg om wasberen af te schieten gaat niet door. De dieren worden gevangen en opgevangen in verschillende instellingen.

Wasberen zijn kleine roofdieren. Er zijn nu zo'n 50 tot 100 in Limburg. De dieren komen van nature niet voor in Europa, maar langzamerhand verspreiden ze zich steeds meer. De dieren zijn vanuit Duitsland de grens overgestoken naar Limburg.

Begin maart werd de beslissing genomen om de wasberen af te schieten. Politici wilden dat doen omdat de dieren overlast veroorzaken en een negatieve invloed op de natuur hebben. Er was meteen veel protest tegen de maatregel. We maakten daar eerder deze video over: