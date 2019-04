Kinderdagverblijven weigeren kinderen die niet zijn ingeënt

Kinderen die geen prik hebben gehad, komen er niet in. Dat zeggen meer dan honderd kinderdagverblijven.

In Nederland kiezen steeds meer ouders ervoor hun kinderen niet te laten inenten tegen ziektes. En dat is een probleem voor kinderdagverblijven. Het is namelijk niet alleen gevaarlijk voor de kinderen zelf, maar ook voor baby's. In Den Haag kregen eerder deze maand drie kinderen de mazelen op een kinderdagverblijf.