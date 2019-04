Grote oefening met 'neergestort vliegtuig'

Wat moet er gebeuren als een vliegtuig neerstort? Gelukkig komt zoiets bijna nooit voor, maar voor hulpverleners is het wel belangrijk om te weten wat zij in zo'n situatie moeten doen. Daarom wordt in Eindhoven een grote oefening gehouden.

Hulpverleners van de brandweer, politie en ambulance doen mee aan de oefening bij Eindhoven Airport. Ze doen alsof een vliegtuig met 101 passagiers is neergestort. Er wordt geblust en de brandweer haalt 'gewonden' uit het toestel. Die gewonden zien er best heftig uit, maar alles is gelukkig nep.