Supertalent Maeve (13) doet mee NK fitness

Het talent is niet alleen goed in de sport, maar gaat ook hard op Instagram. Daar heeft ze als dutchgymnasticgirl al bijna 50.000 volgers. Vanavond zie je meer van Maeve in de uitzending en in de Jeugdjournaal-app.

Maeve van 13 is een groot fitness-talent. Dit weekend doet ze mee aan het NK fitness en binnenkort mag ze meedoen aan de Europese Kampioenschappen Kids Fitness. Het is dan de eerste keer dat Nederland meedoet in deze jeugdklasse.

