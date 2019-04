De finale van de Jeugdjournaal Wedstrijd is begonnen

Tien finalisten, drie opdrachten en één winnaar! De finaledag van de NOS Jeugdjournaal Wedstrijd is begonnen.

We kregen meer dan 600 filmpjes opgestuurd en daaruit zijn de tien beste uitgekozen. Vandaag zijn de finalisten in Hilversum om een paar moeilijke opdrachten te vervullen. Daarna kiest de jury van onze verslaggever Bart, de vorige winnaar Julian en zangeres Famke Louise de winnaar.

Instagram

De winnaar zie je vanavond in de uitzending en in de app. In onze story op Instagram kun je achter de schermen meekijken.

Vorige week maakten we deze video over de finalisten: