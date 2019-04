Schoolgebouw afgebrand in Stompwijk

In de plaats Stompwijk bij Zoetermeer is een schoolgebouw helemaal afgebrand. De brand begon gistermiddag en was moeilijk te blussen. Tot diep in de nacht was de brandweer bezig.

In het gebouw werd al geen les meer geven. Kinderen kregen sinds kort les in een nieuw gebouw. Het oude schoolgebouw zou gesloopt worden. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.