Rens (9) trouwt voor één dag met zijn tante

Rens van 9 uit Helmond had een bijzonder weekend. Hij is gisteren met zijn tante getrouwd! De bruidegom wilde dat al sinds hij 3 jaar was.

Het is natuurlijk geen echt huwelijk. De medewerkers van een museum hebben de bruiloft in het kasteel bedacht om mensen een leuke dag te geven. En volgens de trouwambtenaar is het erg populair, want naast de bruiloft van Rens waren er gisteren nog 24.