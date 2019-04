Deze hele klas mocht naar Italië voor een muziekfestival

Kun jij een instrument bespelen? Kinderen uit groep 7 en 8 van obs De Schuthoek uit Zuidlaren wel. De kinderen zijn zo goed dat ze dit weekend voor een optreden naar Italië mochten.

De kinderen spelen al bijna 3 jaar samen en spelen veel verschillende instrumenten, zoals hoorn, dwarsfluit, trompet, fluit, klarinet, saxofoon en trommels. Iedere woensdag oefenen ze, samen met hun muzieklerares Henriët.

In de video hierboven vertellen ze over hun concert in Italië.