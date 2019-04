Veel paasvuren afgelast omdat het te droog is

Op veel plekken liggen de houtstapels al klaar, zoals hier in Doetinchem:

Vooral in het oosten van Nederland zijn grote paasvuren een traditie. Daar strijden dorpen tegen elkaar wie het hoogste vuur heeft. Soms maken bouwers houtstapels van meer dan 20 meter hoog.

Het is Pasen dit weekend, maar niet alle paasvuren gaan door. Veel gemeenten vinden het dit jaar te gevaarlijk. Doordat de grond erg droog is, kan het vuur makkelijk overslaan.

Vanmiddag en volgende week kan er nog snoeihout gestort worden in Hummelo, de ‘takkewijven’ 😉 van Rijvereniging Hummelo zien jullie graag...tot dan! #snoeihout #paasvuur #hummelo #snoeien #traditie

Veel gemeentes zijn bang dat mensen niet luisteren en de houtstapels toch aansteken. Op sommige plekken moeten daarom mensen van de gemeente de wacht houden.

Vorig jaar gingen we langs bij het paasvuur in Espelo. Dat is één van de grootste van Nederland: