Sietske (11) heeft de ziekte van Lyme

Sietske van 11 heeft de ziekte van Lyme. Dat komt doordat ze vier jaar geleden is gebeten door een teek. Door de ziekte is ze vaak moe en heeft ze last van hoofdpijn en pijn in haar gewrichten. Volgens de Lymevereniging moet er meer hulp komen voor kinderen die de ziekte hebben.

Begrijpen

Je ziet niks geks aan Sietske. Dat is fijn, maar ook lastig. Sommige kinderen uit haar klas begrijpen soms niet waarom ze moe is. Ze heeft met de juf afgesproken dat ze soms eerder weg mag als het niet meer gaat.

Volgens de Lyme-vereniging worden kinderen die Lyme hebben vaak niet geloofd of begrepen. Daarom wil de vereniging dat de politiek meer gaat doen voor kinderen die de ziekte hebben.