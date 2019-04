Ameland krijgt extra zand (anders spoelt het weg)

Het eiland Ameland in de Waddenzee krijgt bredere stranden. Dat is nodig, omdat door sterke stromingen de kust van het eiland steeds een beetje smaller wordt. Ieder jaar verdwijnt er een meter van het eiland in zee.

Zand van de bodem

Met boten en graafmachines wordt nu zand van de bodem van de Noordzee gehaald en voor de kust gestort. Zo wordt het weggespoelde zand teruggebracht naar het eiland.

Veiligheid

De verplaatsing van het zand is ook belangrijk voor de veiligheid van de eilandbewoners. Als het eiland steeds kleiner zou worden, is dat gevaarlijk. Dan kan het water bij een storm sneller en verder op het eiland komen.

De klus zal een paar maanden duren. De stranden moeten twee keer zo breed worden.