Kinderen stoppen onderbroeken in de grond

Kinderen van twee basisscholen uit het dorp Creil in Flevoland hebben hun onderbroeken begraven. Ze doen het om te onderzoeken of de bodem gezond is.

Beestjes

Over twee maanden gaan ze de onderbroeken weer opgraven. Als er dan niets meer over is van de onderbroeken, dan is dat goed nieuws. Dan leven er genoeg beestjes in het bodem.

Als de kinderen de onderbroeken gewoon weer kunnen aantrekken, is dat slecht nieuws. Dan is de grond niet gezond.

De bedenkers hopen dat kinderen door de onderbroekenactie meer leren over de bodem.