Nederlanders eten minder snoep, maar meer chocola

Een grote zak vol scheppen met jellybeans, apenkoppen en zure matten. Uit onderzoek blijkt dat steeds minder mensen dat doen. Daarom zijn er de afgelopen 15 jaar meer dan 100 snoepwinkels gesloten. Chocoladewinkels worden wel steeds populairder.

Suiker

Volgens deskundigen eten mensen minder snoep omdat ze gezonder proberen te eten. Zij eten dus minder suiker en brengen ook minder bezoekjes aan de snoepwinkel.

Zeewier

In plaats van snoep, eten mensen wel meer chocolade. Dat komt omdat er steeds meer bijzondere smaken in de winkels liggen, zoals chocola met avocado, popcorn of zeewier.

Ook denken mensen dat het gezonder is dan ander snoep. Cacao is het belangrijkste ingrediënt in chocola en bij snoep is dat suiker. En cacao klinkt een stuk gezonder. Maar een deel van de chocola blijft natuurlijk ook gewoon puur snoepgoed.