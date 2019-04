Veel kinderen verleren het zwemmen na hun B-diploma

- Bijna de helft slaagde niet voor het zwemmen met kleren aan; - En net zo'n groot deel was de borstcrawl verleerd; - De rugcrawl vond ongeveer 1 op de 3 kinderen te lastig; - En ruim een kwart had moeite met de schoolslag en het duiken door een gat.

De onderzoekers hadden dit niet verwacht en maken zich er zorgen over. Volgens hen is het belangrijk dat kinderen blijven oefenen met zwemtechnieken, want ze kunnen in lastige situaties je leven redden.

Zwembaden

Zwembaden hebben laten weten dat ze er wat aan gaan doen. De komende maand kunnen kinderen er zichzelf testen met een zwemparcours.