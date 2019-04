Anne werd stiekem gefilmd door haar trainer

Het gebeurde twee jaar geleden bij haar oude club, toen Anne 13 jaar was. Tijdens het omkleden in een wc-hokje merkt Anne dat haar trainer haar stiekem filmt met zijn telefoon. Als ze hem erop aanspreekt, ontkent hij het.

Een trainer die aan een kind zit of een coach die seksuele dingen met kinderen wil doen. Dat mag natuurlijk niet maar het gebeurt soms wel. Anne van 15 heeft het meegemaakt. Zij zit op volleybal en werd stiekem gefilmd door haar trainer.

Inmiddels zit Anne bij een andere volleybalclub. Ze is niet de enige die dit heeft meegemaakt. Onderzoekers hebben uitgezocht dat zo'n 1 op de 8 kinderen weleens te maken krijgt met seksueel ongewenst gedrag tijdens het sporten.

Anne vertelt het aan haar ouders, en samen gaan ze naar de politie. De man wordt gearresteerd en later blijkt dat hij meerdere meisjes heeft gefilmd. Hij krijgt 2 maanden gevangenisstraf en mag 10 jaar lang geen training meer geven.

Lang was er veel kritiek op sportclubs omdat ze niet genoeg zouden doen om dat te voorkomen, en om slachtoffers te helpen. Daarom zijn een aantal dingen veranderd:

Ook is er speciaal voor deze kinderen een site geopend. Daar krijgen kinderen hulp en kunnen ze anoniem chatten met hulpverleners.