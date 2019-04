Kinderen vieren eindtoets-feestje met bekende dj's

Na drie dagen hard werken zijn veel achtstegroepers klaar met de eindtoets. Op een basisschool in Winssen vieren kinderen dat wel heel origineel. Hun meester Jesper heeft Kriss Kross Amsterdam uitgenodigd! Dat bekende dj-trio had laatst een hit met Maan, Tabitha en Bizzey.

Spotify

Meester Jesper is gek op muziek en heeft een afspeellijst met hitjes op Spotify. Zijn lijst is zo populair dat artiesten hem vaak uitnodigen voor concerten. Dit keer is het andersom, en heeft meester Jesper dj's uitgenodigd op zijn werk.