Dordrecht maakt zich klaar voor The Passion

Veel mensen kijken er naar uit: vanavond is The Passion weer op tv. Het grote musical-evenement over de laatste dagen van Jezus is populair. Elk jaar kijken miljoenen mensen naar het Bijbelse verhaal.

Dordrecht

Dit jaar is The Passion in Dordrecht. De hele stad was vandaag al druk bezig met de voorbereidingen. Veel kinderen kwamen kijken naar de laatste repetities.