Man aangehouden omdat hij met drone boven The Passion vloog

Een man uit Dordrecht is aangehouden omdat hij met zijn drone The Passion aan het filmen was. Vanwege de veiligheid is het niet toegestaan om bij zo'n evenement met een drone te vliegen.

The Passion is een groot musical-evenement over de laatste dagen van Jezus. De show is live te zien op televisie. De politie had daarom niet verwacht dat iemand met een drone ging vliegen: