Enzo Knol heeft nu een eigen munt

Er is een gouden munt, een zilveren munt en een coincard, dat is een soort kaartje met een munt erin.

Er is een nieuwe munt met het hoofd van Enzo Knol erop. De munt wordt vandaag gepresenteerd in Utrecht. De munt is bijzonder, want er worden er maar weinig van gemaakt.

De gouden en zilveren munt zijn al uitverkocht. De coincard is nog wel te koop . Als je hem later wil uitgeven heb je pech, je kunt namelijk nergens betalen met de munt.

enzoknol

Ik kan er niet over uit dat de gouden munt binnen 5 minuten is uitverkocht, de zilveren munt BIJNA is uitverkocht!! En de coincard al meer dan 2.500x is verkocht! Als je een knolmunt wil ga dan snel naar knolpower.nl ✌🏻 #knolpower ❤️ Voor iedereen die hem al besteld heeft, love you forever 💛