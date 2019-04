Zorgen na seksueel misbruik door jongeren in Rotterdam

Heftig nieuws uit Rotterdam. Daar zijn meerdere meisjes tussen de 12 en 16 jaar seksueel misbruikt. De verdachten zijn ook jong. Twee jongens van 17 en een jongen van 14 werden deze week door de politie gearresteerd.

In de buurt gingen gingen al een tijd geruchten rond over een groep jongens die seksuele dingen zou doen met minderjarige meisjes. Toch was het moeilijk voor de politie om te checken wat waar was?

Opgepakt

Na maanden van onderzoek en twee aangiftes had de politie genoeg informatie en werden drie jongens opgepakt. Ze hadden eerst leuk contact met de meisjes, maar later werden de meisjes gedwongen om seks te hebben. Soms werden telefoons afgepakt en kregen de meisjes die alleen terug in ruil voor seks.

De slachtoffers wilden er lange tijd niet met volwassenen over praten. Sommigen schaamden zich en anderen waren bang. De jongens woonden bij hen in dezelfde buurt en ze kwamen elkaar tegen op straat.

Hulp

Volgens de politie is het onderzoek nog niet klaar. Ze denken dat er nog meer slachtoffers zijn en vragen hen om zich ook te melden.