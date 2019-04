Eerste veerboot op weg naar het nieuwste stukje Nederland

Om 11.00 uur vanochtend is voor het eerst een veerboot vertrokken naar de Marker Wadden. Dat zijn vijf nieuwe eilandjes in het Markermeer. De veerboot vertrok vanuit de haven van Lelystad.

Eén dag bezoeken

De Marker Wadden waren al officieel geopend, maar nu is er dus ook een veerdienst. Alleen het grootste eiland kun je bezoeken. Op dat eiland zijn wandelpaden aangelegd.

Toch is het niet de bedoeling om er langer dan een dag te blijven. Dat kan ook niet, want op het eiland heb je geen hotels, restaurants of kampeerplekken. De andere vier eilanden zijn expres gesloten voor mensen zodat de natuur haar gang kan gaan.

Kaartjes

De speciale veerboot vaart op zaterdag en zondagen tot ongeveer eind oktober. Via de website van Natuurmonumenten kun je er tickets voor boeken.