Superdruk bij de Keukenhof, parkeerplaats helemaal vol

Pech voor mensen die vanmiddag naar de Keukenhof wilden. Het is er ontzettend druk en de parkeerplaats is helemaal vol. Alleen mensen die lopend of op de fiets komen, mogen nog naar binnen.

Al vroeg in de middag stond er een file om naar het park te komen. Mensen die nu nog op weg zijn kunnen beter omdraaien en het een andere dag proberen.

Wat is de Keukenhof?

De Keukenhof is het grootste bloemenpark ter wereld. Je vindt er zo'n 7 miljoen tulpen in allerlei kleuren en maten. Ieder jaar komen er bussen vol toeristen op af.

Ook op andere plekken is het druk vandaag. Bijvoorbeeld in Zandvoort waar paasraces worden gehouden op het circuit.