Brandlucht in Nederland door Duitse paasvuren

Heb jij vanochtend een brandlucht geroken? Dat zou niet gek zijn, want uit verschillende delen in Nederland komen meldingen van een brandlucht, smog en stankoverlast binnen. Het komt door paasvuren uit Duitsland.

In de buurt van de grens zijn gisteren veel Duitse paasvuren aangestoken. De oostenwind blaast de rook en roetdeeltjes van die vreugdevuren naar het westen. Daardoor is de luchtkwaliteit op veel plekken niet best.