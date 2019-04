Jongens brengen portemonnee met 650 euro naar de politie

De eigenaar is heel blij dat hij zijn portemonnee terug heeft. Op het politiebureau werden de jongens en hun ouders in het zonnetje gezet.

WagVrederust @WagVrederust

Deze twee kanjers vonden op straat een portemonnee met als inhoud, diverse pasjes en 650 euro. Ze spraken collega's op straat aan en overhandigden de portemonnee. Eigenaar was er zeer blij mee. We hebben hen op @PolBerestein samen met ons teamchef @droumimper in het 🌞 gezet. 👌