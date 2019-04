Leuk of niet? Een miljoen toeristen in Nederland

Het is dit weekend Pasen en dat willen veel mensen in Nederland vieren. Waarschijnlijk kwamen dit weekend een miljoen toeristen naar Nederland. Dat merken ze ook in Giethoorn. In dat dorp wonen minder dan 3000 mensen en komen iedere dag veel meer toeristen.

De inwoners in Giethoorn zijn niet altijd blij met de drukte. De toeristen zorgen niet alleen voor veel geld, maar ook voor overlast. Jesse, Wende, Floris en Sanne wonen in Giethoorn. In de video laten ze zien hoe dat is.

Wat vind jij?

Er komen de laatste jaren steeds meer toeristen naar Nederland. Vind jij dat goed of heb je hier liever minder toeristen? Reageer op de stelling: