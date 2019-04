Billen afvegen met water? Steeds meer wc's hebben een douche

In Japan is het heel normaal: je billen schoonmaken met een straaltje water in plaats van wc-papier. Bij veel wc's daar komt warm water uit een sproeiertje dat aan de wc-bril zit. Ook in Nederland hebben nu steeds meer mensen zo'n speciale wc-bril.

Volgens gebruikers van zo'n soort wc-douche is het erg fijn. "Het water is verwarmd, de bril is verwarmd, je spoelt alles schoon en hij föhnt je droog", vertelt Tom. Hij heeft sinds een paar jaar zo'n wc. Ook Linda heeft er eentje.