Ontsnapte vogelspin wandelt door winkelstraat

Geschrokken gezichten in het centrum van Veenendaal. Mensen ontdekten daar een harige vogelspin in een winkelstraat.

De spin was een week geleden ontsnapt uit een dierenwinkel. Voorbijgangers belden de dierenambulance. Zij konden het dier vangen in een plastic bakje. Volgens de dierenambulance was niemand in gevaar, want het dier is niet giftig.