Er komen steeds meer megastallen in Nederland. Dat zijn grote stallen vol met koeien, geiten, kippen of kuikens. Maar wanneer is een stal een megastal? En waarom is er zoveel kritiek op? In het filmpje hierboven zie je er 3 vragen over.

Stelling

Bij meer dan 250 koeien, 7500 varkens of 120.000 kippen heb je het over een megastal. Voor bedrijven is zo'n stal handig, omdat ze op deze manier veel vlees kunnen maken. Maar er zijn ook tegenstanders. Die vinden het niet goed voor de dieren en willen dat ze niet meer worden gebouwd.

Wat vind jij eigenlijk van zo'n stal? Reageer op de stelling: