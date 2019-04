Stof uit de Sahara-woestijn richting Nederland

Morgen regent het misschien stof uit de Sahara boven Nederland. De Saharastof trekt over grote delen van Europa en valt morgen misschien naar beneden met regenbuien.

De Sahara is de grootste woestijn op aarde en ligt in het noorden van Afrika. Door wind is er veel zand in de lucht terechtgekomen en dat komt via een lagedrukgebied helemaal hier naartoe. Het kan voor een laagje rode stof zorgen op ramen, tuinmeubels en auto's.

De stof levert ook mooie plaatjes op tijdens de zonsondergang en zonsopkomst. Zoals hier boven Zwitserland: