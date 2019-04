Op kledinglabels wordt vaak gelogen

De tekst die op een kledingmerkje staat klopt niet altijd. Dat hebben onderzoekers ontdekt. Op zo'n label staat bijvoorbeeld waar het kledingstuk gemaakt is en welke stof er is gebruikt. Maar daar wordt soms expres over gelogen.

Kledingfabrikanten doen dat zodat ze de kleding voor een hogere prijs kunnen verkopen. Ze zeggen dan bijvoorbeeld dat een trui van een dure stof is gemaakt, terwijl er eigenlijk goedkoper materiaal is gebruikt. En 'kleding uit Italië', klinkt voor veel mensen mooier, dan made in China.

