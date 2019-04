Minder agressie door kleine cameraatjes op politie-uniform

De afgelopen tijd is gekeken wat het effect is, en dat lijkt dus vooral positief te zijn. Volgens agenten gaan mensen zich beter gedragen als ze zien dat ze gefilmd worden.

En er is nog een ander voordeel. In de toekomst zouden agenten de beelden als bewijs kunnen gebruiken in rechtszaken. Nu kan dat nog niet, omdat ze de beelden nog niet zo snel door kunnen sturen.

Omdat de proef met de bodycams geslaagd is, gaat de politie er 2.000 bestellen.