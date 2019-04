Groot feest voor de spelers en fans van FC Twente

In Enschede zijn gisteravond de spelers van voetbalclub FC Twente gehuldigd. De club speelt volgend voetbalseizoen weer in de eredivisie en daar zijn de fans en spelers heel erg blij mee.

Bij het stadion werd gezongen en gefeest. Ook staken sommige fans vuurwerk af.

0-0

Maandag speelde Twente gelijk tegen Jong AZ, maar dat was genoeg om de eerste divisie te winnen. We maakten deze video over het kampioenschap van FC Twente: