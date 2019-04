Oproep: test de nieuwe Jeugdjournaal-app voor iPhones!

We zijn op zoek naar kinderen die de nieuwste versie van de Jeugdjournaal-app willen testen. In de app voor iPhones kun je bij sommige artikelen een wereldbol tevoorschijn toveren.

Zo doe je mee

De eerste 250 kinderen kunnen de app via deze link installeren. Let op: hij werkt alleen met het besturingssysteem iOS11 en hoger.

De wereldbol vind je onder andere bij deze artikelen:

Jongen vindt luipaardjonkies in het bos

Grote overstromingen in Canada

Zingende politieagenten gaan viral

- tik op de wereldbol onderin het verhaal

- plaats de wereldbol door op het scherm te tikken

- zoek nu het land door de wereldbol te draaien of loop er omheen

- tik op het land als je het hebt gevonden voor leuke weetjes



Wij zijn benieuwd wat je denkt van deze nieuwe wereldbol in de app. Laat het weten door een bericht te sturen naar ios-feedback@nos.nl of via de Testflight-app.

Bedankt namens iedereen van het Jeugdjournaal!