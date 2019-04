Eerste officiële mountainbike-pad voor kinderen geopend

In Ede is de eerste officiële mountainbikeroute voor kinderen geopend. Hij is 4,5 kilometer lang en volgens de makers is veel leuker dan de oude paden voor volwassenen.

De makers van de mountainbikeroute vinden gewone fietspaden te saai voor kinderen. Vaak moet je lange stukken rechtdoor fietsen. Op dit nieuwe pad ben je vooral aan het klimmen en dalen.

Populair

Mountainbiken wordt steeds populairder. In heel Nederland zijn speciale routes voor mountainbikers aangelegd. Die routes mogen natuurlijk ook gewoon door kinderen worden gefietst.