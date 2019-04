'Politie pakt kinderen te hard aan als ze zijn opgepakt'

De politie pakt kinderen en jongeren te hard aan als ze worden aangehouden. Dat zegt de Kinderombudsvrouw. Zij controleert of de regering en organisaties goed voor kinderen zorgt.

Het opsluiten van kinderen tussen de 12 en 18 jaar mag volgens de wet. Maar volgens de Kinderombudsvrouw is dat veel te heftig voor kinderen. Ze vindt dat agenten daar voorzichtiger mee moeten zijn.

Vorig jaar sprak verslaggever Bart met kinderen die weleens in de cel hebben gezeten. Toen maakten we daar deze video over: