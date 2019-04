Wordt Shona de eerste Nederlandse vrouwelijke voetbalscheids?

In Frankrijk is binnenkort voor het eerst een vrouw de scheidsrechter in de hoogste voetbalcompetitie. In Nederland gebeurt dat volgens voetbalbond KNVB voorlopig nog niet.

Tekort

De voetbalbond zegt wel dat ze er hard mee bezig zijn. Iemand die misschien wel de eerste in Nederland wordt, is Shona. Ze is 27 jaar en dichtbij de top.