Burgers' Zoo verdrietig om dood olifant Rekka

De Aziatische olifant Rekka uit Burgers' Zoo is dood. Ze is waarschijnlijk vijftig jaar geworden. En dat is een normale leeftijd voor deze olifanten om dood te gaan.

Een paar jaar geleden werd Rekka gered uit een circus in Duitsland. Daar werd niet goed voor haar gezorgd. De laatste jaren van haar leven heeft ze in Burgers' Zoo gewoond. Daar ging het weer een stuk beter met haar.