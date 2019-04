Op het eerste WK Fortnite kun je miljoenen winnen

Om mee te mogen doen moet Arsen zich eerst kwalificeren. Tien weken lang zijn er elk weekend kwalificatie-wedstrijden. De Nederlandse Dmitri van de Vrie van 16 jaar heeft zich afgelopen weekend al gekwalificeerd. Er zijn ook twee jongens van 14 die zich hebben geplaatst. Die jongens komen uit Rusland en Amerika.

Het is niet de eerste keer dat er groot game-toernooi wordt georganiseerd, maar nog nooit was er zo veel geld te winnen. In totaal gaat het in het finaleweekend in juli om meer dan 26 miljoen euro. De uiteindelijke winnaar krijgt meer dan 2,5 miljoen euro.