Oproep: wat wil jij weten over klimaatverandering?

Wordt het in Nederland steeds warmer? Hoe snel verandert het klimaat? En wat kunnen kinderen doen om dat te stoppen? Het gaat in het nieuws vaak over klimaatverandering en binnenkort gaan we jullie vragen beantwoorden.

Weerman Peter beantwoordt jouw vraag!

Want hoe zit het nou precies met die klimaatverandering? Peter Kuipers Munneke is wetenschapper en weerman bij het NOS Journaal en weet alles over het klimaat. Joris gaat hem tijdens Zapp Your Planet interviewen en stelt zoveel mogelijk van jullie vragen.

