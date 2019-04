Johans en Johanna's vieren feestje in Johan Cruijff Arena

De naam Johan was vooral vroeger populair, maar er waren vandaag ook een paar kinderen te vinden. Johan was er bijvoorbeeld samen met zijn vader Johan en opa Johan.

Johan Cruijff was een wereldberoemde Nederlandse voetballer. Hij werd in 1947 geboren en al snel was duidelijk dat hij heel goed kon voetballen. Hij speelde vanaf zijn zeventiende voor Ajax en heeft ook gevoetbald bij FC Barcelona en Feyenoord.

Volgens veel voetbalkenners is hij een van de beste voetballer ooit. Hij was ook succesvol als coach en liet duizenden voetbalveldjes voor kinderen aanleggen. Drie jaar geleden is hij overleden. We maakten daar toen deze video over: