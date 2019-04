Nederlandse toeristen in Sri Lanka worden naar huis gebracht

Nederlandse toeristen die op vakantie zijn in Sri Lanka worden teruggevlogen. Volgens de regering is het te onveilig daar. Afgelopen zondag kwamen meer dan 200 mensen om bij aanslagen in het land.

Zo'n 400 tot 500 Nederlanders krijgen een vliegticket en vliegen de komende dagen terug naar Nederland.

Nieuw reisadvies

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ook een nieuw reisadvies afgegeven voor Sri Lanka. Het ministerie raadt aan om alleen naar Sri Lanka te gaan als het écht nodig is.