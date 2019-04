Koningsdag: koud en af en toe regen

Morgen is het Koningsdag! Heb jij er al zin in? In dit artikel lees je alles wat handig is om te weten.

Het weer

Het wordt morgen niet erg mooi weer. Het gaat op veel plekken regenen. Het begint in het westen, en gaat dan naar het oosten van het land. Het wordt 12 of 13 graden. Als je op een vrijmarkt staat of naar buiten gaat, is het handig om een dikke jas aan te doen en een paraplu mee te nemen.