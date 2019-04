Drukte en gezelligheid bij Koningsdag in Amersfoort

De Koning en zijn gezin vieren Koningsdag in Amersfoort. Op verschillende plekken staan mensen uit Amersfoort klaar om iets te laten zien. Bijvoorbeeld een speciaal lied, een dans of hun sport. Langs de route is het behoorlijk druk. Ook veel kinderen zijn erbij:

Het is vandaag Koningsdag! In heel Nederland wordt gevierd dat Koning Willem-Alexander weer een jaartje ouder is geworden.

In Amersfoort is het inmiddels droog, maar op veel plekken in Nederland is Koningsdag erg nat begonnen. Het is op de meeste plekken 12 of 13 graden. Als je op een vrijmarkt staat of naar buiten gaat, is het handig om een dikke jas aan te doen en een paraplu mee te nemen.