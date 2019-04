Koude en natte Koningsdag

Het is vandaag Koningsdag en dat wordt overal in Nederland gevierd. Bij Koningsdag hoort natuurlijk de vrijmarkt, maar het weer zit helaas niet echt mee. Er trekken buien over Nederland en het is best fris, zo rond de 12 graden.

Het Rode Kruis raadde gisteren al aan om een paraplu en dikke jas mee te nemen. Toch is er nog hoop: op sommige plekken is het nu wel droog en begint zelfs de zon te schijnen.

Vrijmarkt

De meeste kinderen staan vandaag op de vrijmarkt om spulletjes te verkopen. Vind jij de vrijmarkt ook leuk als het slecht weer is? Reageer op onze stelling!