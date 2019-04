Gestolen bijbel duikt op in museum in Leiden

Een bijzondere vondst in een museum in Leiden. Daar is een eeuwenoude bijbel teruggevonden. Het antieke boek is 400 jaar oud en werd in de jaren negentig gestolen uit een bibliotheek in de Amerikaanse stad Pittsburgh.

Het museum heeft de bijbel overgekocht van een antiekverkoper: die smokkelde de bijbel en nog driehonderd andere zeldzame objecten en verkocht die door.

Teruggeven

Het museum wist niet dat het om een gestolen boek ging en moest de bijbel weer teruggeven. Inmiddels is het boek weer terug in Amerika.