Meiden dansen om geld op te halen voor het WK in Engeland

Het was een drukke Koningsdag voor Dansgroep The Big Bang uit Spijkenisse. Ze traden vandaag op om geld op te halen voor hun grote droom: naar het WK streetdance in Groot-Brittannië. Daar mogen ze heen, maar voor veel meiden is het te duur.

Tussen de optredens door deden de meiden daarom ook andere dingen om geld op te halen, zoals haren vlechten en schminken. Hard nodig, want ze hebben bijna 20.000 euro nodig.