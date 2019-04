Puinhoop na plofkraak in Amsterdam

Op een plein in Amsterdam was vanochtend een gigantische puinhoop door een plofkraak. Criminelen probeerden een pinautomaat op te blazen en de schade was groot.

Gevlucht

Het plein werd na de explosie voor een groot deel afgezet, maar bomexperts konden geen achtergebleven explosief vinden. De politie zoekt twee mensen die na de plofkraak op een scooter zijn gevlucht.

15 keer

Een paar maanden geleden werd op hetzelfde plein ook al een plofkraak gepleegd. Sinds september vorig jaar zouden er al 15 van dit soort plofkraken in Amsterdam zijn geweest. In de meeste gevallen lukte het de dieven niet om geld mee te nemen.