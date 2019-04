Deze week hebben veel kinderen in Nederland vakantie. Daarom is er ook even geen NOS Jeugdjournaal in de ochtend.

Wat nu?!

Op maandag 6 mei komt de ochtenduitzending weer terug. We maken natuurlijk nog wel iedere avond een Jeugdjournaal om 19.00 uur. Die kun je HIER allemaal terugkijken.