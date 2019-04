Dit nieuwe zwembad gebruikt geen chloor

In Ede wordt een bijzonder buitenzwembad geopend. In het nieuwe bad van De Peppel wordt geen chloor gebruikt. Het is het eerste zwembad in Nederland waar planten en biofilters ervoor zorgen dat het water op een natuurlijke manier schoon blijft.

Waarom chloor? In zwembaden zitten vaak bacteriën, schimmels en andere micro-organismen en in sommige gevallen kun je daar ziek van worden. Chloor is een chemisch middel dat die kleine beestjes doodt en het zwemwater schoon houdt. Het is wel belangrijk dat er niet te veel chloor in het water zit. Anders kun je ook ziek worden en krijg je last van rode ogen.

In Duitsland zijn al meer van dit soort openbare zwembaden zonder chloor. Zo'n zwembad is volgens de eigenaar van De Peppel goed voor het milieu en fijner om in te zwemmen. Het is beter voor je huid en je krijgt geen rode ogen als je aan het zwemmen bent. Het kost wel veel geld om zo'n zwembad aan te leggen, maar volgens de eigenaar is het onderhoud goedkoper. Hij hoopt dat er meer van dit soort zwembaden komen. Lijkt jou dat ook een goed idee of vind je het niet nodig? Reageer op de stelling.

Er moeten meer zwembaden zonder chloor komen. Eens Oneens Verstuur Eens 81% Oneens 19% Favoriet maken Reageer op de stelling: Er moeten meer zwembaden zonder chloor komen.

Het blijft natuurlijk wel belangrijk om zwembaden schoon te houden. Uit een onderzoek van het Jeugdjournaal bleek vorig jaar dat 1 op de 5 kinderen in het zwembad plast: